Graffiti-Aktion : An Pfingsten darf hier jeder „sprayen“

Homburg Die Stadt Homburg hat sich für die Unterführung an der Ringstraße eine Graffiti-Aktion überlegt. Jeder, wirklich jeder, darf mitmachen.

Graffitis gehören zum Bild im öffentlichen Raum. Meist allerdings sind es weniger Kunstwerke, die „Farbe“ auf Straßen und Plätze bringen. Und meist werden diese deutlich weniger inspirierten Sprühattacken auf Hauswände, Verteilerkästen und Wartehäuschen deswegen schlicht als Vandalismus wahrgenommen. Was sie leider meist auch sind. Aber: Es geht auch anders. Nämlich dann, wenn aus blöd gesprühten Sprüchen und Parolen Kunst wird. Dabei ist die Graffiti-Szene eine, die sich weit spreizt. Die „Sprayer“, so werden die Graffiti-Macher in der Regel genannt, sprechen tatsächlich viele Mitteilungsformen: von Style-Writing (also den bekannten Schriftzügen) über Streetart bis hin zum Einsatz von Schablonen (Stencil) reichen die „Dialekte“.

Was nun für den einen Kunst oder zumindest eine persönliche Botschaft an die Welt ist, ist für Städte und Gemeinden schlicht oft nur ein Ärgernis. Und eines, das in seiner Beseitigung nicht wenig Geld kostet. In Homburg, und nicht nur hier, hat man da in der Vergangenheit einen zweiten Weg gewählt. „Damit Graffitis im Straßenbild nicht zum Ärgernis werden, sondern positiv wahrgenommen werden können, hat die Stadt Homburg schon seit Jahren einige Orte in Homburg zum legalen Sprayen freigegeben, sei es am Waldstadion oder an der Unterführung im Stadtpark“, so Stadtpressesprecher Jürgen Kruthoff. An Pfingsten nun legt die Stadt da noch einen drauf. „Damit auch Menschen, die noch keine Erfahrung haben, das Sprayen lernen können, gibt es am langen Wochenende ein Angebot der Stadtverwaltung“, so Stadtpressesprecher Jürgen Kruthoff. Und das kann sich sehen lassen: „Rund um das Pfingstwochenende vom 4. bis 7. Juni sind alle Interessierten eingeladen, täglich von 10 bis 18 Uhr die Unterführung unter der Ringstraße, auf Höhe des Blutspendezentrums, bunt und lebensfroh zu gestalten, eigene Themen und Ideen einzubringen sowie diese kreativ umzusetzen.“ Dabei, so Kruthoff weiter, sei es allen Beteiligten freigestellt, ob sie täglich oder nur einmal, ein paar Stunden oder den ganzen Tag teilnehmen möchten.