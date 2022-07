Ein Traum wird wahr? : „Wir haben euch erhört“: Globus verkauft den „Fleischkäs-Big-Weck“ – aber nur in zwei Filialen

Homburg Vom Werbegag zum wuchtigen Snack: Globus bietet jetzt für kurze Zeit den Big Weck an, sozusagen einen doppelten Fleischkäse-Weck. Wo es ihn gibt und was er kostet.

Ursprünglich hatte Globus die Idee eines an den Big Mac der Fastfood-Kette McDonald’s angelehnten doppelten Fleischkäse-Weck im April veröffentlicht – damals als Reaktion auf den Besuch von Moderator Klaas Heufer-Umlauf. Der hatte in seiner Fernsehshow „Late Night Berlin“ nur lobende Worte für den Preis und die stolze Größe des Fleischkäse-Weck übrig. „Den perfekten Mix aus saarländischem und amerikanischen Kulturgut“ nannte Globus die fleischige Erfindung auf Facebook. Doch es war nur ein Werbegag, eine „tolle Fantasie der Social Media Abteilung“, mit der Globus die Big Weck Challenge ins Leben rief, bei der Kunden ihre eigenen Fleischkäse-Monumente posten sollten.

Doch was, zumindest sicherlich für manche Menschen, monatelang nur ein Traum war, wird jetzt Realität: „Wir haben euch erhört!“, schreibt die Globus-Filiale Homburg-Einöd auf Facebook. Hier wird der wuchtige Weck ab jetzt für kurze Zeit am Metzgergrill angeboten. Nur eine weitere Filiale bietet den Big Weck ebenfalls an: der Globus-Baumarkt in Zweibrücken.