Pläne des Gewerbevereins Homburg : Geschäfte wollen am Feiertag öffnen

Homburg Der Gewerbeverein Homburg weicht vom Konzept der verkaufsoffenen Sonntage ab. Anstatt im Mai soll nun der Feiertag Mitte August zum Einkaufstag werden.

Der wird in der Stadt ohnehin bereits besonders gefeiert und zwar in italienischer Tradition, denn dort ist der 15. August, Ferragosto, ein sehr beliebter Feiertag, an dem im Prinzip alle Italiener wegfahren, feiern, essen und trinken. Seit einigen Jahren gibt es daher in Homburg hier einen Gottesdienst unter freiem Himmel, früher in Verbindung mit der Festa Italiana, die ja bekanntlich nicht mehr gefeiert wird. Zu sehen und zu hören gab es aber auch „solo“ genug auf Homburgs historischem Marktplatz. Im vergangenen Jahr mit dem Gospelgottesdienst samt Klassik-Open-Air am Abend. Letzteres wird es diesmal allerdings erst einen Tag später geben, ausgedehnt um das „Musiksommer trifft Klassik“-Paket, das bis Samstagabend reicht und neben dem Jazzfrühschoppen am Samstagmorgen noch einmal am Abend des 17. August nachlegt mit „Jazz meets Classic“. Am Donnerstag, dem eigentlichen Feiertag, ist aber auch die Generalprobe des Homburger Sinfonieorchesters angesetzt für das Konzert am Folgetag unter freiem Himmel unter dem Motto „Magische Momente“. So ergibt sich Mitte August in Homburg also ein mehrtägiges verlängertes Musik-und-Feierwochenende, das schon am Donnerstag beginnt.