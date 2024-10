Berufe mit Zukunft Immer mehr internationale Azubis an den Gesundheitsschulen am Uniklinikum Homburg

Gesundheitsberufe sind abwechslungsreiche und ordentlich bezahlte Arbeitsplätze. Vor allem sind die Möglichkeiten breit gefächert, denn ein Klinikum bildet auch Leute aus, die im Hintergrund wirken und „den Laden am Laufen halten“. Hinzu kommt, dass ein Gehalt von über 1200 Euro im ersten Lehrjahr deutlich mehr ist als nur ein Taschengeld. Das finden jedenfalls die jungen Leute, die sich für eine Ausbildung in einem der elf Gesundheitsberufe am Uniklinikum (UKS) entschieden haben.