Am 8. November : High-End-Technik und kurze Wege

Unter Anleitung der Diätassistentin Andrea Roth-Schmieden bereiten die Auszubildenden Sabrina Newton und Sarah Neumann Griesbrei für Patienten mit Schluckstörung zu. Foto: Susanne Stucky

Homburg Gesundheitsfachberufe im Schulzentrum des Uniklinikums des Saarlandes in Homburg stellen sich am Freitag vor.

Das Schulzentrum des Universitätsklinikums des Saarlandes (UKS) in Homburg bildet jedes Jahr rund 700 Menschen in zwölf Gesundheitsfachberufen aus. Die Auszubildenden profitieren dabei von der Anbindung aller Schulen in den klinischen Betrieb. Bei der Ausbildungsmesse Gesundheitsfachberufe am UKS morgen, 8. November, von 15 bis 19 Uhr im Gebäude 54 können sich Interessierte über die vielfältigen Berufsmöglichkeiten am UKS informieren, an Workshops und Beratungen teilnehmen. Darüber hinaus wird auch zu den Dualen Studiengängen, Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten beraten – und zwar von den Auszubildenden selbst.

Welche Neuerung verbirgt sich hinter der generalistischen Pflegeausbildung? Worin liegt der Unterschied zwischen den drei MTA-Ausbildungen? Womit beschäftigen sich Orthoptisten? Auf diese und viele weiteren Fragen bietet die Ausbildungsmesse Antworten. „Pflege und alle anderen Gesundheitsfachberufe gehören zu den Berufsgruppen, die Zukunft haben. Am Schulzentrum des Universitätsklinikums des Saarlandes bieten wir eine hochprofessionelle Ausbildung, kompetente Lehrkräfte, spannende und topaktuelle Unterrichtsinhalte“, sagt Ulrich Wirth, Leiter des Schulzentrums.

Info Über das Schulzentrum am Uniklinikum Das Universitätsklinikum (UKS) des Saarlandes in Homburg ist einer der größten Ausbildungsbetriebe in der gesamten Region. Zehn verschiedene anerkannte Ausbildungsstätten für medizinische Gesundheitsfachberufe sowie das Referat für Fort- und Weiterbildung sind mittlerweile hier angesiedelt – mit mehr als 700 Ausbildungsplätzen sowie insgesamt 142 Weiterbildungsplätzen. Ziel ist es, dass die Auszubildenden Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln, die zu einer adäquaten Patientenversorgung beitragen. Ein schulübergreifendes Miteinander soll die Auszubildenden am Uniklinikum auf eine berufsübergreifende Zusammenarbeit vorbereiten. Gerade im Gesundheitswesen unterliegt Wissen einer Halbwertszeit, wodurch „Lebenslanges Lernen“ so selbstverständlich wie notwendig ist. Deshalb ist auch das Referat für Fort- und Weiterbildung mit seinem umfangreichen Angebot im Schulzentrum integriert.

Die Auszubildenden profitieren dabei insbesondere von der Anbindung aller Schulen in den klinischen und den universitären Betrieb, von der Infrastruktur und der langjährigen Fachexpertise der akademischen und nicht-akademischen Mitarbeiter: „Die medizinische Fakultät und das UKS haben ausgewiesene Expertinnen und Experten für alle Ausbildungszweige, die das Schulzentrum vorhält, sowohl in Forschung, Lehre, Ausbildung und vor allem Praxis“, so Wirth. „Insbesondere das UKS verfügt über die sächliche Ausstattung für den fachpraktischen Unterricht, kurzum: schon heute High End und kurze Wege.“

Damit Interessierte wissen, welche Berufsbilder, Arbeitsanforderungen und Karrierechancen im Gesundheitsmarkt existieren und was auf sie als potenzielle Auszubildende zukommt, können sie während der Ausbildungsmesse hinter die Kulissen blicken und sich in Workshops ausprobieren. „Bei der Messe können sich Schüler auch über exotische Berufe informieren, an die sie bisher noch gar nicht gedacht haben“, so Annette Weber, die mit dem Medizinisch-technischen Assistenten für Funktionsdiagnostik (MTAF) einen eher unbekannten Beruf ausbildet.

Die Workshops werden dabei von Auszubildenden durchgeführt. „Die Azubis schildern ihre Erfahrungen rund um die theoretische und praktische Ausbildung aus erster Hand, ganz praxisnah und unterhaltsam“, sagt Wirth. „Wir setzen auf Medutainment, an allen Ständen kann ausprobiert werden, wie was funktioniert“, erläutert Petra Becker, die das Team Öffentlichkeitsarbeit leitet, das zugrundeliegende Konzept. Könne selbst Hand angelegt werden, könnten sich die Jugendlichen einfach ein besseres Bild vom Beruf machen.