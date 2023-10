Italienische Partnerstadt Homburgs Ein hölzerner Mönch als Symbol der Verbundenheit

Dem Kloster in Wörschweiler kommt bei der Städtepartnerschaft zwischen Albano Laziale und Homburg eine interessante Rolle zu, denn die Wurzeln der Verbindung reichen bis in das Jahr 1131 zurück. In diesem Jahr erfolgte die Weihe der ersten Klosterkirche des Benediktinerpriorats in Wörschweiler. Und die Weihung erfolgte durch einen päpstlichen Legaten, dem Kardinal Matthäus, der zu dieser Zeit Bischof von Albano war. Matthäus war Kanoniker in Reims und wurde 1108 Benediktinermönch im Kloster Saint-Martin-des-Champs bei Morlaix, wo er 1117 zum Prior gewählt wurde. 1125 wurde er Bischof von Albano nahe Rom und Kardinal, 1128 päpstlicher Gesandter in Frankreich und Deutschland. Er starb im Jahr 1134.