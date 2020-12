Kolumne : Alles wieder auf Anfang

Montagmorgen, kurz vor 9 Uhr, Saal 1 des Landgerichts in Saarbrücken: Der Raum füllt sich nach und nach, zahlreiche Interessierte stehen an, die Stühle im Gerichtssaal reichen nicht aus. Draußen Minustemperaturen.

Alles wie gehabt. Wären nicht die Gesichtsmasken, könnte man meinen, wir wären noch beim ersten Prozess gegen Homburgs suspendierten Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (52, SPD) im Februar 2019. Ist das wirklich schon wieder so lange her?

Kostenpflichtiger Inhalt: Detektiv-Affäre in Homburg : Revisionsverfahren im Fall von OB Schneidewind beginnt am Montag

Alles wieder auf Anfang: Der Ablauf des ersten Verhandlungstages ist nahezu identisch zu dem des ersten Prozesses. Staatsanwalt und Richterin kommen zu Wort. Der Angeklagte ist anschließend dran, bedauert erneut seinen Fehler, überhaupt eine Detektei auf seine Mitarbeiter angesetzt zu haben. Aber ganz so allein möchte er die Schuld an den davon galoppierenden Detektivkosten wohl doch nicht tragen. Immer wieder fällt der Name des damaligen Leiters des städtischen Rechts- und Ordnungsamtes. Mit ihm wird es am Montag ein spannendes Wiedersehen im Gerichtssaal geben, wenn dieser erneut als Zeuge aufgerufen ist.