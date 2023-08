Erfolgreicher Weltenbummler Schreibt Zeise in Asien wieder Geschichte?

Der Fußball-Weltenbummler ist zurück an jenem Ort, wo er zwischen 2011 und 2018 mit großem Erfolg als Trainer tätig war: Gerd Zeise, von 1994 bis 1997 Manager und zeitweise Co-Trainer beim Fußball-Regionalligisten FC Homburg, hat gerade das Trainer-Amt bei Yangon United in Myanmar übernommen. Beim fünfmaligen Landesmeister des südostasiatischen Staates, in dem mehr als 50 Millionen Menschen leben, wurde der 70-Jährige mit großem Bohei empfangen – denn Zeise ist in dem seit 2021 nach einem Putsch erneut von einer Militär-Junta regierten Land eine Art Volksheld.