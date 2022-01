Im Gewerbegebiet am Zunderbaum : Geparkter Lkw brennt aus: Fahrer schlief im Inneren

Komplett in Flammen stand ein Lastwagen im Gewerbegebiet Zunderbaum. Foto: Feuerwehr Kirkel/Dörner

Altstadt/Homburg Am Montagmorgen lassen die verrußten Reste des Lastwagens, die schwarzen Spuren auf der Straße und ein verbrannter Reifen, der am Boden liegt, ahnen, wie heftig das Feuer gewesen sein muss: In der Nacht zum Sonntag, 9. Januar, hat im Gewerbegebiet am Zunderbaum, schon auf Altstadter Gemarkung, ein geparkter Lastwagen gebrannt.

Das teilen Polizei und Feuerwehr mit.

Diese waren gegen 1.40 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen der drei Löschbezirke der Feuerwehr Kirkel habe das Führerhaus bereits komplett in Brand gestanden. Der Fahrer des Lastwagens hatte sich zunächst noch im Inneren befunden und dort geschlafen, informierte die Polizei. Durch den Brand sei er dann wach geworden. Glück im Unglück: Er habe sich keine Verletzungen zugezogen, so die Auskunft die Wehr.

Diese hatte durch die Löschmaßnahmen, die sofort eingeleitet worden waren, verhindern können, dass die Flammen auf weitere Fahrzeuge übergreifen konnten. Allerdings wurden auch der Straßenbelag und zusätzlich der Zaun um das Gelände einer dort ansässigen Firma beschädigt. Drei Stunden habe der Einsatz der Feuerwehr gedauert.

Am Montag war die Ursache für das Feuer noch nicht klar. Der Ermittlungsdienst sei vor Ort gewesen, habe dort nach Spuren gesucht.

An dem Lkw entstand Totalschaden. Foto: Feuerwehr Kirkel/Dörner