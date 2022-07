Musical-AG präsentiert Musikrevue „Dreams“ : Musikrevue im Thomas-Morus-Haus

Die Theater-AG der Sandrennbahnschule in Erbach tritt am Dienstagabend im Thomas-Morus-Haus auf. Foto: Britta Baschab-Krupp

Homburg Schüler der „Neue Sandrennbahn“ stehen am Dienstag auf der Bühne.

Eigentlich war die Aufführung der neuen Musikrevue der Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn in Erbach schon für den Sommer 2020 geplant. Doch Corona machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Zwei Jahre lang durfte die Musical-AG der Gemeinschaftsschule nicht proben. Doch in diesem Schuljahr war es wieder erlaubt, und so trafen sich jeden Donnerstag in der siebten und achten Stunde sing- und tanzbegeisterte Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10, um für die neue Musikrevue „Dreams – eine Kiste voller (musikalischer) Träume“ zu proben. Wie die Schule weiter berichtet, wird die AG geleitet von Musiklehrerin Britta Baschab-Krupp und ihrer Kollegin Altherr, aus deren Feder auch die Geschichte der Revue stammt, in der viele bekannte Songs der letzten vier Jahrzehnte zu hören sein werden.