Förderprojekt an der Sandrennbahnschule in Erbach Schule verwandelte sich in Zirkusmanege

Die Zirkusmanege ist ein ganz besonderer Ort: Scheinwerferlicht, erwartungsvolle Zuschauer und der Moment, an dem man sein ganzes Können in wenigen Minuten unter Beweis stellen kann und muss. Am Schluss dann der Applaus als einzige Währung, die für Menschen im Rampenlicht wirklich zählt. All das ist die Zirkusmanege, seit jeher ein Ort von ganz außergewöhnlicher Magie. Genau das konnten in der vergangenen Woche 180 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen fünf und sechs der Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn in Erbach hautnah erfahren. Dabei ging es für die Jungen und Mädchen nicht darum, Artisten, Clowns, Fakire und Magier als Zuschauer zu erleben, sondern selbst zu Artisten, Clowns, Fakiren und Magier und vielem mehr zu werden. Am Freitag und Samstag krönten die Kinder mit zwei gefeierten Galavorstellungen ihren einwöchigen Ausflug in die Welt des Zirkus.