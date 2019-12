Gemeinderat : Ein Sieg für die feuchten Bliesauen

In der Gesamtgemeinde Kirkel ist noch einiges zu tun, damit öffentliche Bereiche behindertengerecht ausgestattet sind. Dafür wird der für die Periode von 2019 bis 2024 bestellte Behindertenbeauftragte Georg Suchanek sorgen. . Foto: Andreas Engel

Kirkel Gemeinderatssitzung in Kirkel: Wirtschaftspläne wurden abgenickt, die meisten anderen Punkte auch - aber bei der Genehmigung für einen Parkplatz in den Altstadter Wiesen blieb der Rat hart: die 20 geplanten Stellplätzen werden nicht kommen.

Man könnte meinen, die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres sei eine Art Routine, weil alle Ratsmitglieder schon im Adventsmodus sind und mehr Lust auf Glühwein und Plätzchen haben als auf Jahresabschlussberichte und Zahlen. Aber weit gefehlt, die letzte Kirkeler Gemeinderatssitzung ging ebenso sorgfältig über die Bühne, wie jede andere Sitzung auch, von Glühwein keine Spur. Und die Sitzung sorgte vermutlich auch noch dafür, einem Bauunternehmer aus Zweibrücken die Glühwein-Stimmung, so sie denn existierte, gründlich zu verhageln.

Denn der Kirkeler Rat stimmte einstimmig dagegen, dass das Bauunternehmen, das in Altstadt ein Appartementhaus mit mehreren Wohnungen errichten möchte, daneben einen Parkplatz anlegen darf. Dieser Punkt, dessentwegen rund zehn Anwohner aus Altstadt als Gäste zur Sitzung gekommen waren, versteckte sich unter dem unscheinbaren Tagesordnungspunkt 16, „Erlass einer Abrundungssatzung gemäß Paragraph 34, Absatz 4, BauGB im Ortsteil Altstadt“.

Marin Baus von den Grünen hatte in der Sitzung gleich davor gewarnt, was sich hinter dem harmlosen Wort „Abrundungssatzung“ so alles verbergen kann: „Wir haben einer Abrundung für ein Einfamilienhaus zugestimmt, heraus kam eine Mietskaserne, wir haben einer Abrundung bei einem Erweiterungsbau zugestimmt, heraus kam ein kleines Industriegebiet“.

Und diesmal? Da würde man einem Parkplatz zustimmen, der den Ortsteil verschandeln, Verkehrsprobleme bereiten und einen Eingriff in die Natur darstellen würde, wie es die Anwohner in einer Stellungnahme formulierten. Und der nun tatsächlich nicht gebaut werden darf.

Worum geht es? In Altstadt wurde ein Grundstück, das bislang als Pferdestall, Stroh- und Heulager diente, an einen Unternehmer verkauft, der dort ein größeres Gebäude mit zehn Wohneinheiten plant, zu dem laut Prospekt auch „drei großzügige Penthousewohnungen mit Dachterrassen“ gehören sollen. Darüber sind die Anwohner überhaupt nicht begeistert. Noch weniger über einen dazugehörigen Parkplatz mit 20 Stellplätzen, der nun abgelehnt wurde. Vorausgegangen waren Bürgerbeschwerden und verschiedene Stellungnahmen. „Nun kann der Bauunternehmer über eine Tiefgarage nachdenken“, sagte ein Anwohner.

Die übrigen Punkte waren schneller abgeschlossen. Wie zu erwarten, wurden die Jahresablüsse 2018 der Betriebe Immobilien und Freizeit, Bauhof und Friedhof sowie Abwasserwerk verabschiedet, inklusive die leichten Preiserhöhungen beim Abwasser (von 3,10 Euro auf 3,37 bei Schmutzwasser) und die Grabherstellungsgebühr, die nunmehr 1000 Euro beträgt. Georg Suchanek wird auch bis 2024 der Behindertenbeauftragte der Gemeinde sein - er bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Der Seniorenbeauftragte darf weiterhin über eine Summe von 50 Euro monatlich verfügen, die meist dafür verwendet wird, Jubilaren eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und Kirkel damit auch bezüglich älterer Menschen zu einer liebenswerten Gemeinde zu machen, woran der Gemeinderat nicht sparen wollte. Die übrigen Bebauungsplanänderungen, die noch auf der Tagesordnung standen, gingen ebenfalls ohne Diskussion durch.

Esra Limbacher (SPD) hatte noch ein besonderes Anliegen, er hatte eine Resolution unter dem Titel „Stahl hat Zukunft“ mitgebracht, in der es darum geht, die europäische Stahlindustrie von Dumping-Preisen aus Drittstaaten zu schützen. Carsten Baus (CDU) betonte, dass erdieses Anliegen unterstütze, wollte es aber - vor allem im Hinblick auf das Saarland, in dem viele Arbeitsplätze am Automobil hängen - auch auf die Automobilindustrie ausweiten, was Limbacher zusagte. Man will in einer der kommenden Sitzungen im Gemeinderat das Thema noch einmal aufgreifen.

Von den Grünen wurde auch Unterstützung zugesagt, allerdings, so wurde dort betont, dürfe „die Rettung des Planeten als Ziel für die Menscheit“ nicht aus den Augen verloren werden. Zumal die Industrie maßgeblich an der Umweltzerstörung schuld sei. Carsten Baus meinte dazu, es sei bei aller Planetenrettung durchaus sinnvoll, sich in Kirkel erst einmal auf Kirkel zu beschränken.

Die Kläranlage in Limbach sorgt im ganzen Umkreis für sauberes Wasser. Allerdings nicht umsonst, die Schmutzwassergebühr wurde leicht erhöht. Foto: Christine Maack

Dieses Appartementhaus mit zehn Wohnungen, das ein Unternehmer aus Zweibrücken in Altstadt bauen möchte, sorgt für Unmut bei den Anwohnern. Der dazugehörige Parkplatz wurde jetzt verhindert. Foto: Maack/Sofsky