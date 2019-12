Letzte Sitzungen : Gemeinderat trifft sich am 12.12, Ortsrat am 10.12

Foto: simmet press/Heinrich Simmet

Kirkel Am Donnerstag, 12. Dezember, findet um 18 Uhr im Neuen Ratssaal in Kirkel die letzte Kirkeler Gemeinderatssitzung für dieses Jahr statt. Am heutigen Dienstag, 10. Dezember, findet hingegen die Ortsratssitzung in Kirkel-Neuhäusel um 18.30 Uhr im Feuerwehrhaus statt.

Wir bitten die terminliche Verwechslung zu entschuldigen.

Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung stehen die Jahresabschlussberichte des Immobilien- und Freizeitbetriebes (wozu in erster Linie die beiden Freibäder gehören), der Bauhof- und Friedhofsbetrieb und das Abwasserwerk. Die Friedhofsgebühren werden für die Bürger steigen, weil die Handwerksarbeiten an den Friedhöfen teurer geworden sind, darunter die Kosten für Pflasterung und Fundamente für Urnenwände.

Der Behindertenbeauftragte der Gemeinde Kirkel, Georg Suchanek, stellt sich für die Legislaturperiode 2019 bis 2014 wieder zur Wahl und der Seniorenbeauftrgate soll weiterhin eine pauschale Aufwandsentschädigung von 50 Euro monatlich erhalten.