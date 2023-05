Verlängertes Stadtfest in Homburg Maifest mit Sonne und viel Musik

Das war ein extra langes Homburger Maifest-Wochenende. Gleich vier Tage lang ging es in der Innenstadt richtig rund. Drei Bühnen, 25 Bands – da kam wohl über das Pfingstfest hinweg jeder irgendwie auf seinen Musikgeschmack. Rund um die drei Schauplätze des Maifestes – dem historischen Marktplatz, dem Christian-Weber-Platz und am Rondell in der Eisenbahnstraße – gab‘s natürlich ein großes gastronomisches Angebot, Programme für die kleinen und kleinsten Besucher und noch so einiges mehr.