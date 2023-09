Zeugen gesucht Geldbeutel aus Einkaufstasche geklaut

Im Kaufland-Einkaufsmarkt in Homburg hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch einen Geldbeutel aus der Einkaufstasche einer Frau gestohlen, die im Kaufland einkaufen war. Anschließend wurden mit der EC-Karte 145 EUR an einem Geldautomaten abgehoben, teilt die Polizei in Homburg mit. Die Polizei geht davon aus, dass der selbe Täter bereits zuvor für den Diebstahl von Geldbörsen in Kaufland-Einkaufsmärkten in Oppenheim und in Frankenthal verantwortlich ist.