Geld aus Spendenlauf „Cross against Cancer“ Finanzielle Hilfe für Studie und Krebsgesellschaft

Kombiniert war dies mit einer weiteren Runde des Formats „Fragen an die Experten“. Dabei wurden die aktuellen Ergebnisse der MMH-Studie von Professor Ralf Ketter von der Abteilung für Neurochirurgie am UKS vorgestellt. Diese war vom Verein bereits zuvor mit einem Forschungspreis ausgezeichnet worden. Grundlegend geht es darum, dass Hirntumorpatienten gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Münster und der Universität Bochum individuell von persönlichen Trainern betreut und vor Ort wöchentlich nach einem vergleichbaren Trainingsplan trainiert werden. Sport sei eine Möglichkeit, um sie körperlich und psychisch zu unterstützen. Das Einzeltraining starte dabei zwei bis vier Wochen nach Abschluss der kombinierten Strahlen- und Chemotherapie und dauere vier Monate. Danach folgen zwei Monate, in denen die Patienten die Trainingseinheiten fortführen und der Trainer dies zweimal im Monat überwache, so die Erläuterungen im Infoblatt.