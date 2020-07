Registrierungspflichtiger Inhalt: Immer mehr Menschen ertrinken : Der Naturweiher ist nicht zum Baden da

Ein Rettungsschwimmer der DLRG überwacht vom Kanu aus das Strandbad am Bostalsee. Dort und in Losheim ist Baden im Natursee erlaubt. Foto: Carsten Michels

Homburg/Bexbach/Kirkel Fast jeden Tag wird ein Ertrunkener gemeldet. Corona lässt die Menschen an heimischen Gewässern offensichtlich alle Vorsicht vergessen. Wir sprachen mit Vertretern der DLRG Ortsgruppen über Risiken.

Es ist heiß, es ist Hochsommer - und mit Urlaub am Meer ist es in diesem Jahr wegen Corona nichts geworden. Das ist natürlich eine explosive Mischung, die genau das produziert, was man derzeit liest: Kind im Weiher ertrunken, Vater bei der Rettung des Kindes ertrunken, Menschenaufläufe an Seen, die gar nicht zum Baden freigegeben sind, Leichtsinnigkeit, Übermut - und am Ende Tod durch Ertrinken.

Dabei bittet die DLRG (Deutsche Lebensrettungs Gesellschaft) schon seit Jahren darum, dass man vor dem Eintauchen in ein Gewässer sein Gehirn einschalten möge. Denn Schwimmen schützt nicht unbedingt vor dem Ertrinken. Es genügen eine Strömung, ein Kreislaufkollaps, Schlingpflanzen, die sich um die Beine wickeln, Absacken in einem sumpfigen Uferrand, ein aufziehendes Unwetter - und schon nützt das beste Schwimmabzeichen nichts mehr.

Info Rettungseinsätze und Bewachung auf dem See Gegründet wurde die DLRG 1913 in Leipzig. Seit damals ist es das Hauptziel der DLRG, Menschen vor dem Ertrinkungstod zu bewahren, indem sie möglichst vielen Menschen frühzeitig das Schwimmen beibringt und über das sichere Verhalten im und am Wasser aufklärt. Rettungsschwimmer der DLRG bewachen jedes Jahr die Küsten von Nord- und Ostsee, Badeeinrichtungen in den Binnengewässern und Flüssen, Schwimmbäder und Veranstaltungen am, auf und im Wasser. Darunter auch der Bostalsee und der Losheimer Stausee. Die DLRG ist darüber hinaus im Katastrophenschutz der Länder und je nach Ländergesetzgebung im Rettungsdienst tätig.

Im Schnitt sterben im Jahr bis zu 700 Menschen durch Ertrinken, in diesem Jahr könnten es deutlich mehr werden, denn Corona-Sorglosigkeit paart sich mit Übermut: Wieso soll ich mich im Freibad an die Abstandsregeln halten, öde Bahnen schwimmen, mit Maske an der Kasse warten ... da gehe ich doch lieber in die freie Natur und springe in den Glashütter- oder den Brückweiher. Wie man es eben nicht machen sollte.

„Im gesamten Saarpfalz-Kreis gibt es kein Gewässer, in dem Baden erlaubt ist“, betont Olaf Hollfelder von der DLRG Ortsgruppe Höcherberg, „in Fließgewässern wie der Blies sowieso nicht, aber auch nicht in St. Ingbert, Homburg oder Niederwürzbach.“ Viele Jägersburger einnern sich, dass früher Brück- und Schlossweiher als offizielle Badeweiher dienten, aber das ist vorbei, seit Jägersburg in die Stadt Homburg eingemeindet wurde.

Einzig der Losheimer Stausee und der Bostalsee seien im Saarland zum Baden freigegeben „und da sollte man mit Kindern möglichst ins Strandbad gehen.“ Denn Kinder könnten Gefahren noch nicht richtig einschätzen, das Seepferdchen-Abzeichen genüge nicht, Kinder alleine zu lassen. Immer wieder komme es vor, dass sie in einem vollen Becken überrannt würden oder in Panik gerieten.

Nicht nur die Corona-bedingte Vorliebe für Natur-Weiher, auch die Tatsache, dass immer mehr Kinder gar nicht mehr schwimmen können, bereitet Olaf Hollfelder Sorge: „Wir sind schon bei 68 Prozent der Grundschüler, die nicht mehr schwimmen können. Und es werden immer mehr. In diesem Frühjahr sind noch dazu alle Kurse ausgefallen.“

Einerseits appelliere man immer an die Eltern, aber die seien oftmals auch nicht besser. Sie habe schon Erwachsene gesehen, die in einem Schleusenbecken geschwommen seien, erzählt ein Mitglied der DLRG Homburg, „man stelle sich vor, da wird dann Wasser reingelassen. Unfassbar!“ Oder sie habe kürzlich eine ältere Dame erlebt, die der Nichte das Schwimmen in einem Kneipp-Becken habe beibringen wollen. Die Tiefe des Beckens war zwar überschaubar, die Wassertemperatur aber auch. Es gebe oft auch bei Erwachsenen kein Gefahrenbewusstsein, „auch Schwimmtiere oder Schwimmflügel bieten keine aboslute Sicherheit bei Kindern.“ Der Klassiker ist die aufs Meer hinaustreibende bemannte Luftmatratze, die dann mitsamt der Person irgendwann nicht mehr gesehen wird.

Ingo Gerber von der DLRG Ortsgruppe Homburg warnt ebenfalls eindringlich davor, Naturweiher als Badegewässer zu nutzen. Es handele sich dabei nicht um eine Schikane der Kommunen, die den Bürgern den Spaß am kostenlosen Naturbad verderben wollten, wie oft vermutet würde, sondern es gebe mehrere Faktoren, die an einem Naturgewässer das Baden zur Gefahr werden lassen.

„Die Uferbefestigung ist oft brüchig, es gibt schlammige Stellen, aus denen man womöglich aus eigener Kraft gar nicht mehr herauskommt. Und die Naturgewässer sind trüb. Das will bakteriell nicht unbedingt etwas heißen, das Wasser kann durchaus sauber sein, aber aufgrund der Sinkstoffe ist es trüb. Man sieht nicht, ob auf dem Grund spitze Steine oder Baumstämme liegen, wie tief das Wasser ist und wo man sich verletzen kann.“ Im schlimmsten Fall findet man ein Kind nicht mehr wieder, das womöglich unter Wasser geraten ist. „Die meisten Kommunen können es sich nicht leisten, die Weiher badegerecht herzurichten“, informiert Gerber, „deshalb werden die Weiher gesperrt.“

Zum Vergleich: es sei ein großer Aufwand und ein teures Unterfangen gewesen, die Strandbäder am Losheimer Stausee oder am Bostalsee sicher und kindgerecht anzulegen: „Das sind künstlich geschaffene, aber dafür auch gefahrlose Zugänge zum Wasser. Hier ist Baden natürlich erlaubt.“ Wer in den nächsten Tagen in einen Natursee gehen wolle, der müsse nun mal nach Losheim oder Bosen fahren.

Oder natürlich nach Kirkel ins Naturfreibad. Für diese 10 000 Quadratmeter Wasserfläche bricht natürlich Udo Schwarz eine Lanze, denn er ist nicht nur DLRG-Mitglied, sondern auch professioneller Schwimmmeister in Kirkel. „Wer Kirkel hat, braucht sich nicht an einem unbefestigten Naturweiher in Gefahr zu begeben“, betont er, „im Kirkeler Naturfreibad ist Platz genug, um Abstand zu halten, wir verkraften bis zu 1000 Besucher, ohne dass man sich zu nahe kommt.“

Die Liegewiese sei gepflegter als ein matschiges Ufer, und eine Maske brauche man lediglich in der Schlange vor der Kasse und auf dem Weg zu den Toiletten. „Bei uns herrscht wegen der Großzügigkeit der Anlage nicht das Gefühl des Eingesperrt-seins. Wir sind ja schon eine Art Naturweiher, aber mit der dazugehörigen Sicherheit.“

Ein ständiges Ärgernis sind ungebetene Badegäste am Glashütter Weiher in Rohrbach. Wie alle Weiher im Saarpfalz-Kreis, ist auch hier Baden verboten. Das gilt besonders in Corona-Zeiten. Foto: Jörg Schuh

Der Brückweiher in Jägersburg war früher beliebter Badesee. Heute ist jeglicher Schwimmbetrieb untersagt. Foto: Thorsten Wolf