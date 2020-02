Gefährliche Körperverletzung in Homburg : Jugendlicher mit Rasierklinge angegriffen

Gefährliche Körperverletzung in Homburg

Homburg Der unbekannte Täter hatte den 14-Jährigen zuvor nach einer Zigarette gefragt. Dann eskalierte die Situation.

Die Homburger Polizei ermittelt in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag zwischen 15 und 15.30 Uhr auf dem Christian-Weber-Platz in der Homburger Innenstadt. Ein bislang Unbekannter fragte einen 14-jährigen Jugendlichen nach Zigaretten. Nachdem dieser verneint hatte, kam es zunächst zu einer Rangelei.