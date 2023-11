Herzwoche in Homburg Gefährliche Herzerkrankungen – auf diese Warnzeichen müssen Sie achten

Am Donnerstag, 9. November findet ab 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Homburger Forums in Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung das Herz-Seminar für Patienten, Angehörige und alle Interessierten statt. Wie jedes Jahr beteiligt sich auch diesmal wieder die Klinik für Kardiologie des Universitätsklinikums mit dieser Veranstaltung an den Herzwochen. Die Teilnehmer erwarten verschiedene Vorträge rund um das Thema „Plötzlicher Herztod“. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung dauert etwa bis 20 Uhr.