Homburg Reichspogromnacht und die Folgen

Die Homburger Bevölkerung ist eingeladen, an der Gedenkveranstaltung an die Reichspogromnacht am Donnerstag, 9. November, um 16 Uhr in der protestantischen Stadtkirche Homburg in der Kirchenstraße teilzunehmen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Das Gedenken wird gemeinsam von den christlichen Kirchen sowie dem Kinder- und Jugendbüro und dem Stadtarchiv der Stadt ausgerichtet. Die Veranstaltung soll alle demokratisch denkenden Menschen weiter in der Haltung bestärken, dass menschenverachtendes Gedankengut und Handeln keinen Platz haben soll: Es soll daran erinnert werden, dass ein Leben in Freiheit und Demokratie auch heute keine Selbstverständlichkeit sei, besonders da dies auch in den aktuellen Zeiten wieder infrage gestellt werde. Es gelte, die grundlegenden Werte des demokratischen Zusammenlebens zu bewahren und, wenn nötig, zu verteidigen, heißt es weiter.