Homburg In Homburg findet nun doch eine kleine Gedenkfeier anlässlich des 9. November statt.

Am Samstag um 15.30 Uhr erinnern Landrat Theophil Gallo, Bürgermeister Michael Forster und Alt-OB Reiner Ulmcke am Freiheitsbrunnen am Rondell an den Mauerfall vor 30 Jahren und die Reichspogromnacht. Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen.