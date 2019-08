Beim Kunsthandwerkermarkt : Einbahnstraße gilt bei Kunsthandwerkermarkt

Anlässlich des Kunsthandwerkermarktes in Jägersburg an diesem Wochenende wird die Schloßstraße/Höcher Straße bis Einmündung Brucknerstraße in Fahrtrichtung Höchen als Einbahnstraße eingerichtet.

