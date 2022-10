Gaspreis bleibt hoch : Keine Entwarnung beim Gaspreis

Wer glaubt, dass das Gas im kommenden Jahr wieder günstiger wird, hat sich getäuscht, denn für das Gas, das für die kommenden Jahre derzeit eingekauft wird, werden Höchstpreise gezahlt, die sich erst mit zeitlicher Verzögerung beim Kunden niederschlagen. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Homburg Die Kunden der Stadtwerke Homburg profitieren von der langfristigen Beschaffung. Nichtsdestotrotz werden die Preise deutlich steigen.

Es gibt Bereiche, die zuverlässig funktionieren und nicht viel Aufhebens um sich machen. Das ist zum Beispiel bei Stadtwerken der Fall. Wo sie ihr Gas einkaufen, ob über Zwischenhändler wie beispielsweise Uniper, VNG und Wingas und wie sie ihre langfristigen Lieferbeziehungen zu ihren gewerblichen und privaten Kunden pflegen, das interessiert Privatkunden kaum und Großabnehmer auch nur in den dafür zuständigen Abteilungen. Doch das hat sich nun schlagartig geändert. Und bestimmt nicht zur Freude der Stadtwerke. „Es ist im Moment eine absolute Ausnahmesituation“, sagt Frank Barbian, seit 1. August 2021 Geschäftsführer der Stadtwerke Homburg. Als er vor über einem Jahr seine neue Funktion antrat, „da hatte ich nicht mit einer solchen Entwicklung gerechnet. Dass Energie teurer würde - das schon. Aber der Krieg in der Ukraine hat diese Entwicklung nochmal beschleunigt.“ Frank Barbian ist kein Neuling im Energiegeschäft, der Diplom-Kaufmann war zunächst in der Unternehmensberatung tätig, danach leitete er den Beteiligungsbereich der Enovos Deutschland und verantwortete in Personalunion die Geschäftsführung der Stadtwerke Sulzbach und der Stadtwerke Völklingen Vertrieb. „Homburg ist deutlich größer“, so Barbian, „wir haben 130 Mitarbeiter und sind im saarlandweiten Vergleich ein durchaus großer Anbieter“. Stand jetzt verfügen die Stadtwerke Homburg über 24000 Abnahmestellen im Strom und über 15000 Abnahmestellen im Erdgas in Belieferung.

Wie sieht es derzeit aus am Gasmarkt? Was haben die Kunden zu befürchten? „Wir kaufen das Gas jeweils in Teilmengen rund zwei bis drei Jahre im Voraus ein, weil wir nicht spekulativ beschaffen“, betont Barbian, „das heißt, dass wir das Gas, das wir derzeit liefern, noch nicht zu den heute horrenden Preisen eingekauft haben. Aber auch wir können uns den Marktentwicklungen nicht entziehen und müssen aktuell zu extrem hohen Preisen beschaffen. Diese schlagen größtenteils nicht jetzt, sondern eher in den kommenden Jahren zu Buche.“ Die letzten Energiepreiserhöhungen der Stadtwerke Homburg seien für Gas im Februar und für Strom im April erfolgt, „das waren überschaubare Anpassungen.“ Nun sind deutlich höhere Preisanpassungen und auch stark steigende Abschlagszahlungen zu erwarten. Damit haben nicht nur die Homburger, sondern alle Stadtwerke zu kämpfen.

Die Gasumlage war beschlossen, über 15000 Preisanpassungsschreiben für die Kunden gedruckt und versandt - und nun ist alles wieder hinfällig, Papiermüll inklusive. „Gasumlage wird nicht mehr gebraucht, es kommt die Gaspreisbremse“, titelten die Medien, „undnu n müssen wir abwarten, was die Politik verabschiedet, damit wir unsere Kunden verlässlich informieren können“, so Barbian. Wie wird der Strompreisdeckel aussehen? Kommt die Umsatzsteuerabsenkung im Gas von 19 Prozent auf sieben Prozent, wird sie rückwirkend eingeführt? Barbian: „Zur Ausgestaltung des geplanten Strom- und Gaspreisdeckels gibt es viele sehr unterschiedliche Vorschläge, hierzu kann man derzeit keine sichere Prognose abgeben. Die Absenkung der Umsatzsteuer für Gas rückwirkend zum 1. Oktober 2022 halte ich für sehr wahrscheinlich.“ Ein Kapitel, das die Stadtwerke ebenfalls stemmen müssen, ist die Anfrage von vielen Kunden, die vor Jahren zu günstigeren Anbietern gewechselt sind und nun in den Schoß der Stadtwerke zurückkehren wollen, weil ihr ehemals günstiger Anbieter entweder pleite oder den völlig aus dem Ruder gelaufenen Marktpreisen hilflos ausgeliefert ist. Die Preisunterschiede zwischen den Stadtwerken und den Billig-Anbietern waren früher schon beachtlich, sodass der Wechsel verständlich war. Allerdings können Rückkehrer nun nicht damit rechnen, dass sie von denselben günstigen Tarifen profitieren können wie die langjährigen Kunden. Barbian betont, er freue sich natürlich über neue Kunden, „aber für sie wurden keine Mengen beschafft, sodass uns nun höhere Kosten entstehen, und wir ihnen deshalb unsere günstigeren Tarife nicht anbieten können.“

Seit August 2021 ist Frank Barbian Geschäftsführer der Stadtwerke Homburg. Er war zuvor schon einige Jahre im Energiegeschäft tätig. Foto: Christine Maack