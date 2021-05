Immer geöffnet bis auf sonntags : Testzentrum im Gartencenter in den Rohrwiesen

In Erbach gibt es ein Corona-Testzentrum. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Erbach Auf dem Gelände des Dehner-Gartencenters in den Erbacher Rohrwiesen hat in dieser Woche ein weiteres Corona-Testzentrum eröffnet. Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Deutschland können sich hier mindestens einmal in der Woche mit einem Schnelltest kostenfrei testen lassen.