Tierischer Fund : Im Saarland galt er als ausgestorben: Der Fischotter hat sich an der Blies angesiedelt (mit Video)

Der Eurasische Fischotter gehört zu den am stärksten bedrohten Säugetierarten Mitteleuropas. Nun lebt einer davon an der Blies. Die Deutsche Wildtier Stiftung hatte den Fischotter zum Tier des Jahres 2021 erklärt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa- Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Homburg In der Mastau zwischen Beeden und Schwarzenbach hat ein Homburger Naturfreund mit seiner Kamera zufällig einen Fischotter gefilmt. Die Sichtung ist unter Tierfreunden eine Sensation – das Tier findet sich eigentlich nur in mittel- und ostdeutschen Wasserlandschaften. Wo könnte das Tier herkommen?

Eigentlich wollte Naturfreund Hardy Welker nur mal nach dem Biber an der Blies schauen. „Dem Biber ist beim Hochwasser vor einigen Wochen ein Baumstamm in den Bau reingerauscht und hat alles zerstört. Für die Biberfamilie ein harter Schlag. Ich wollte nur wissen, ob die Biberfamilie noch in der Gegend ist oder ob sie nach diesem Unglück das Weite gesucht hat.“ Mit der Gegend gemeint ist die Mastau, eine zwischen Beeden und Schwarzenbach gelegene Auenlandschaft.

Fischotter an der Blies: Durch Zufall entdeckt

Info Der Fischotter als gefährdete Art Der gefährdete und streng geschützte Fischotter breitet sich seit den 1990er Jahren wieder in der Nordosthälfte Deutschlands aus. Dennoch gilt er in Deutschland als gefährdet und steht auf der Roten Liste für Säugetiere Deutschland. Da er saubere Gewässer mit natürlich bewachsenen Uferzonen benötigt, findet er in der modernen Kulturlandschaft nur noch selten einen entsprechenden Lebensraum. Die Deutsche Wildtierstiftung wählte den Fischotter zum Tier des Jahres 2021. Hier der Link zu dem Film, den Harry Welker mit der Wildtierkamera gedreht hat: https://www.youtube.com/watch?v=7mUgrQtwUfw

Welker beobachtet die Natur regelmäßig mithilfe einer Wildkamera, die auch nachts sehr gute Bilder macht. Und als er den vermeintlichen Biberfilm auswertete, glaubte er nicht, was ihm da vor die Kamera gelaufen war: „Da war kein Biber, sondern ein Fischotter. Das gibt’s doch nicht, dachte ich. Der Fischotter ist in Südwestdeutschland so gut wie ausgestorben, man findet ihn nur noch in den mittel- und ostdeutschen Wasserlandschaften, aber doch nicht an der Blies.“

Hardy Welker, der auch beim Nabu aktiv ist, erkundigte sich bei Fachleuten, „ich mache Tierbeobachtungen nur als Hobby, also wollte ich doch mal von einem richtigen Experten wissen, ob das möglich ist, dass sich hier ein Fischotter angesiedelt hat.“ Nun, Welkers Nachtaufnahmen waren eindeutig: Es war einer. Und, dem Schnee vor 14 Tagen sei Dank, es ließen sich dort auch einwandfrei Fußspuren des Fischotters nachweisen. Wo das Tier herkommt, ist noch die große Frage, „Fischotter sind schnell und sportlich, die können in einer Nacht bis zu 40 Kilometer zurücklegen“, berichtet Welker, „aber selbst wenn man das hochrechnet, ergibt sich kein Fischotter-Gebiet im weiten Umkreis, das passen würde“.

Fischotterspur im Schnee. Foto: Hardy Welker

Die nächste nachgewiesene Population wäre im Weser-Ems-Gebiet und an der holländischen Grenze. „Es gibt aber noch die Möglichkeit, dass der Fischotter aus einem Wildgehege ausgebrochen ist, vermutet der Experte, den ich gefragt habe“, so Welker, „es sind wohl Fischotter bei Freisen aus einem Gehege ausgebrochen. Vielleicht ist das einer davon“. Der Fischotter wohnt nicht in der Mastau, „ich nehme an, es ist sein südlichstes Gebiet, in das er vordringt, er ist mit Sicherheit mehr Blies-aufwärts angesiedelt, wo das Wasser noch nicht so vom Erbach verdreckt ist, da geht der Fischotter nicht rein“.

Auch der Biber ist an der Mastau unterwegs

Der Fischotter sei als Fotomotiv quasi ein „Beifang“ gewesen, scherzt Welker, „mir geht es meist um die Beobachtung der Schwarzstörche und der Biber“. Auch die berühmten Wildkatzenspuren in der Mastau hat er entdeckt, die als Hauptargument gegen den Bau der Umgehungsstraße B 423 neu angeführt wurden. Und was ist nun mit dem Biber? Hardy Welker ist erleichtert: „Ich entdeckte kürzlich erst beim Wandern frische Bissspuren im Unterholz an der Mastau, da wusste ich, dass der Biber sich nicht hat vertreiben lassen, er sammelt gerade Holz für eine neue Biberburg.“