Jubiläumsausstellung in der Galerie Ginkel in Homburg Am Anfang steht immer die Zeichnung

Man soll Feste ja feiern, wie sie fallen. Und wenn ein Fest so richtig gut ist, dann darf es auch gerne ein bisschen länger dauern. Genau diese Maxime gilt für das 20-jährige Galeriebestehen des Homburger Malers Heinz Ginkel. Schon im vergangenen Jahr zeigte er als Jahresausstellung einen Querschnitt durch seine Arbeiten der zurückliegenden zwei Jahrzehnte zwischen 2003 und 2023. Und in diesem Jahr? Da setzt Ginkel dieses Ausstellungskonzept fort. Auch 2024 ist seine Galerie in der Karlsbergstraße gefüllt mit Werken aus Serien, die Ginkel eben in den vergangenen 20 Jahren erschaffen hat.