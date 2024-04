Vernissage Street-Art und Kunstwerke in Acryl

Die saarländische Künstlerin Mia Sabine Groll lädt Kunstliebhaber zu einer Reise durch ihre künstlerische Entwicklung ein, wie es weiter heißt. Geboren in Weitersburg bei Koblenz, kam sie nach Lebensstationen in Köln und Sydney 2001 ins Saarland, wo sie ihre künstlerische Leidenschaft weiterentwickelt und auslebt. In ihrer aktuellen Ausstellung präsentiert Mia abstrakte Malerei und Mischtechniken in Acryl. Die Vielfalt ihrer Werke erstreckt sich über Kompositionen auf Leinwand, Karton und Papier.