Ausstellung in Schwarzenacker Galerie Beck zeigt Werke zweier Künstlerinnen

Katrin Alvarez präsentiert in ihrer Retrospektive unter dem Titel „Zeit ist nur Betrachtung“ eine Auswahl ihrer Arbeiten, die den fantastischen Realismus in den Mittelpunkt stellen, teilt die Galerie mit. Ihre Werke reflektieren Gedanken und Gefühle, die sich mit den drängenden Themen unserer Zeit auseinandersetzen. Alvarez, die seit über fünf Jahrzehnten künstlerisch tätig ist, beschäftigt sich in ihren Bildern mit der Verantwortung der Kunst in einer lauten und respektlosen Welt. Die Ausstellung gipfelt in einer Finissage am Freitag, 13. September, um 19 Uhr, bei der auch der neue Bildband von Katrin Alvarez vorgestellt wird.