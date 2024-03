Fußball „Ich bin mit Sicherheit kein Technik-Wunder“

Hätte man den Verbandsliga-Akteuren des SV Schwarzenbach am 20. August 2023 erklärt, sie würden in dieser Saison um den Aufstieg in die Fußball-Saarlandliga mitspielen, wäre dies vermutlich mit einem gequälten Lächeln quittiert worden. Damals hatte Schwarzenbach gerade das zweite Auswärtsspiel der Saison mit 0:4 bei der FSG Ottweiler-Steinbach in den Sand gesetzt. Zwei Wochen davor hatte es beim FC Palatia Limbach eine noch üblere 1:10-Klatsche gegeben. Die Bilanz nach dem dritten Spieltag: Mit drei Punkten und 15 Gegentreffern waren sie Tabellenvorletzter. Dann begann eine Aufholjagd – und vor dem 20. Spieltag belegt die Mannschaft von Trainer Max Murr mit 40 Zählern und 48:34 Treffern Relegationsrang zwei. An diesem Sonntag um 15.15 Uhr steht das Heimspiel gegen den Tabellenzwölften Hellas Bildstock an.