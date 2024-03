Fußball Wie der Anschluss zur Spitze verspielt wird

Zweites Unentschieden in Folge: Für den Fußball-Saarlandligisten FSV Jägersburg läuft es im Aufstiegsrennen nicht rund. Nach dem 2:2 (1:2) am Dienstag bei der auf Rang neun liegenden DJK Ballweiler-Wecklingen gab es am Sonntag beim Tabellensechsten TuS Herrensohr ein 3:3 (0:2). Der Tabellendritte verschlief dabei vor etwa 150 Zuschauern wie schon in der Partie in Ballweiler die erste Halbzeit. Herrensohrs Valentin Solovej brachte die Gastgeber mit seinen Treffern in der elfte und 21. Minute mit 2:0 in Führung.