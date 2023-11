Fußball FSV kann zumindest für eine Nacht die Spitze erobern

Der FSV Jägersburg kann in der Fußball-Saarlandliga die Tabellenführung übernehmen. Zumindest für eine Nacht. Denn die Lila-Weißen, die Zweiter sind, bestreiten an diesem Freitag um 19 Uhr das Verfolgerduell beim Tabellenvierten Sportfreunde Köllerbach. Gewinnt der FSV, zieht er vorbei am Spitzenreiter FC Hertha Wiesbach – der allerdings am Samstag in seinem Spiel beim Tabellenachten SV Hasborn nachziehen könnte.