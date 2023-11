Fußball Beim Wiedersehen ruht die Freundschaft

Wenn der FSV Jägersburg an diesem Samstag um 15 Uhr in der Fußball-Saarlandliga zum Rückrunden-Auftakt die SV Elversberg II empfängt, wird bei den Gastgebern vermutlich Johannes Marchetti in der Startelf stehen. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich nach seinem Wechsel von Oberliga-Mitabsteiger FC Hertha Wiesbach zum FSV auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft – und trifft nun mit seinem neuen Verein auf einen seiner ehemaligen Clubs.