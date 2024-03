Fußball Derby-Sieg eröffnet die Englische Woche

Jägersburg/Bliesmengen · Der FSV Jägersburg bestätigt durch den 3:1-Heimsieg im Saarpfalz-Derby in der Saarlandliga gegen den SV Bliesmengen-Bolchen seinen guten Start in die Restrunde und bleibt Zweiter. Bereits an diesem Dienstag ist er zu Gast in Ballweiler.

04.03.2024 , 18:00 Uhr

Tom Koblenz erzielte im Derby in der Saarlandliga gegen den SV Bliesmengen-Bolchen das 2:0 für den FSV Jägersburg, der sich am Ende mit 3:1 durchsetzte. Foto: Mervan Rostam / Sportfotografie Rostam

Von Stefan Holzhauser