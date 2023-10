Fußball Er könnte sich in den Allerwertesten beißen

„Momentan bin ich einfach nur rundum glücklich und zufrieden.“ Das sagt Murat Adigüzel vom Fußball-Saarlandligisten FC Homburg II vor dem Heimspiel an diesem Sonntag um 15 Uhr gegen seinen ehemaligen Verein FSV Jägersburg. Es ist nicht nur das Verfolgerduell des Tabellenfünften gegen den Tabellendritten, sondern auch das Stadtderby. Und vor diesem strotzt der FC Homburg II nach sechs Siegen in Serie nur so vor Selbstvertrauen.