Fußball-Regionalliga : FC Homburg mit unglücklicher Topspiel-Niederlage gegen Offenbach

Foto: Andreas Schlichter

Homburg Die jüngste Serie des FC Homburg ist am 20. Spieltag der Fußball-Regionalliga gerissen: Die Grün-Weißen mussten sich am Sonntagnachmittag im Topspiel vor Heimkulisse den Gästen von Kickers Offenbach unglücklich mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Vor 1344 Zuschauern im Waldstadion traf OFC-Akteur Tunay Deniz mit einem langen Freistoß, der sich über den verdutzten Saisondebütanten Niklas Knichel ins Tor senkte, bereits nach nicht mal zwei Minuten zum Goldenen Tor der Partie. Die Gastgeber hatten die Offenbacher Offensive zwar insgesamt gut im Griff, schafften es offensiv aber nicht, aus ihren vorhandenen Möglichkeiten Kapital zu schlagen. Während Offenbach mit dem neunten Sieg aus den letzten zehn Partien die Tabellenführung eroberte, musste sich der FCH nach vier Siegen aus sechs ungeschlagenen Spielen wieder beugen und bleibt mit 31 Punkten Tabellensechster.

Homburgs Trainer Timo Wenzel musste gegenüber dem 2:1-Heimerfolg über die SV Elversberg einmal umstellen. Für den gesperrten Krystian Wozniak, der im Saarderby Rot wegen Notbremse gesehen hatte, rückte Niklas Knichel zwischen die Pfosten. Der 20-jährige war in der Vorsaison bereits einmal in der Regionalliga zum Einsatz gekommen. Wegen des krankheitsbedingten Ausfalls von David Salfeld musste Knichel nun im Topspiel einspringen – und rückte schon nach wenigen Sekunden erstmals in den Mittelpunkt.

Denn nach der ersten Aktion der Gäste musste Knichel direkt den Ball aus dem Netz holen. Ein Freistoß aus großer Distanz durch Offenbachs Tunay Deniz wurde länger und länger – und senkte sich über den jungen Homburger Ersatzkeeper hinweg zum frühen 0:1 ins Tor (2. Minute). Zuvor war der FCH eigentlich gut in die Partie gestartet. Mart Ristl gab direkt nach wenigen Sekunden den ersten Torschuss ab. Sein Versuch von der Strafraumgrenze ging aber knapp links am Offenbacher Kasten vorbei (2.). Den Schock des frühen Gegentors steckten die Grün-Weißen daraufhin gut weg. Patrick Dulleck setzte einen Kopfball nach Flanke von Luca Plattenhardt rechts vorbei (7.). Direkt danach drang Loris Weiss über rechts durch und fand mit seiner Hereingabe Markus Mendler, dessen abgefälschter Abschluss aber genau auf OFC-Torwart Stephan Flauder kam (8.).

Wenig später konnte sich Knichel nach seinem unglücklichen Start ins Spiel erstmals auszeichnen. Nach einer Freistoßflanke parierte er mit einer sehenswerten Flugeinlage einen Kopfball von Offenbachs Toptorjäger Dejan Bozic (16.). Die besseren Chancen besaßen aber weiterhin die Gastgeber: Nach Vorlage von der linken Seite durch Mendler kam Dulleck am Elfmeterpunkt an den Ball, donnerte die Kugel per Dropkick aber knapp über das Gehäuse der Hessen (20.). Danach passierte bis zur Pause vor beiden Toren nicht mehr viel. Einen Schuss von Ristl im Strafraum fischte Flauder problemlos aus dem rechten Eck (42.). Danach war der Offenbacher Schlussmann auch bei Mendlers Versuch von der Strafraumgrenze auf dem Posten (45.) – 0:1 zur Halbzeit.

Nach der Pause kamen beide Teams unverändert aus der Kabine. Der Auftakt in die zweiten 45 Minuten verlief zunächst ohne große Höhepunkte. Eine Flanke von Weiss verpasste Dulleck in der Mitte nur knapp (53.). Auf der Gegenseite forderten die Gäste nach einem Zweikampf zwischen Di Gregorio und Bozic Elfmeter, doch Schiedsrichterin Fabienne Michel stand günstig und entschied sofort auf Weiterspielen (55.). Die Homburger machten in Hälfte zwei insgesamt weiterhin den besseren Eindruck – es fehlten aber die ganz zwingenden Aktionen. Ein Schuss von Dulleck ging rechts am Kasten vorbei (61.). Di Gregorio bekam einen Kopfball nach Mendler-Freistoß nicht richtig gedrückt (65.). In der Folge hatte Offenbach wenig Mühe, die Offensive der Grün-Weißen in Schach zu halten. Den Angriffsbemühungen der Gastgeber fehlte einfach die letzte Präzision.

Hinten hatte der FCH Glück, dass die Gäste bei einer dicken Konterchance die mögliche Vorentscheidung verpassten: Denis Huseinbasic setzte eine Vorlage von Bozic aus kürzester Distanz am Tor vorbei (77.). In der Endphase brachte Wenzel mit Philipp Schuck und Damjan Marceta für Weiss und Serkan Göcer nochmal neues Personal (81.) – doch auch das konnte die bittere Niederlage nicht mehr verhindern.