Fußball-Regionalliga FC Homburg feiert Kantersieg beim VfR Aalen

Fußball-Regionalligist FC Homburg hat seinen jüngsten Lauf mit dem sechsten Sieg aus acht ungeschlagenen Partien fortgesetzt: Beim VfR Aalen behielten die Grün-Weißen am Samstagnachmittag klar mit 6:1 (2:0) die Oberhand und halten somit den Kontakt zur Tabellenspitze. Vor 1342 Zuschauern auf der Ostalb brachte Angreifer Phil Harres, der zuvor in 21 Pflichtspielen der Saison stolze zwölf Mal als Joker getroffen hatte, die Gäste mit seinem ersten Treffer bei einem Einsatz von Beginn an per Traumtor auf Kurs (39. Minute).