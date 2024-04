Fußball Ein Trainer geht, der andere bleibt

Gute Chancen im Aufstiegsrennen – und trotzdem verkündet der Trainer seinen Abschied. Die Fußballer des SV Reiskirchen belegen sieben Spieltage vor Schluss in der Landesliga Ost den Aufstiegsrelegationsplatz zwei. Damit liegt die Verbandsliga Nord-Ost nicht mehr in allzu weiter Ferne. Nun gab der Verein aber bekannt, dass Adetunji „Tunji“ Adeyemi in der kommenden Saison nicht mehr auf der Trainerbank sitzen wird. Dabei war der Vertrag mit dem 53-Jährigen erst im Dezember für eine weitere Saison verlängert worden.