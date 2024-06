Public Viewing in Homburg Ein fast perfekter EM-Auftakt in Homburg

Die Zurückhaltung beim Tippen des Ergebnisses mochte vielleicht auch ein Hinweis darauf sein, dass es tatsächlich in Sachen EM-Euphorie noch nicht so richtig gezündet hat. Tatsächlich bot das Public Viewing des Jahres 2024 ein anderes Bild als das im Jahr 2006. So waren es am Freitag nur ganz wenige Flaggen, die in den regengrauen Himmel über Homburg geschwenkt wurden. So gestaltete sich auch der am Ende fünffache Torjubel rein optisch etwas dürrer als in der Vergangenheit.