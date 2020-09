Wegen Steuerausfällen im Zuge der Pandemie : Für Homburg gilt jetzt eine Haushaltssperre

Homburg In Homburg gilt ab jetzt eine Haushaltssperre. Damit will die Stadt auf die erwartbar schwächeren Einnahmen durch die Coronakrise reagieren. Das sind die Konsequenzen:

Da standen am Donnerstagabend knifflige Themen auf der Tagesordnung des Homburger Stadtrates. So mussten sich die Räte mit dem Dauerthema „Wasserqualität des Erbachs“, der Restrukturierung der Feuerwehr, dem Nikolausmarkt und dem Weihnachtsdorf in Zeiten von Corona, dem Start des Regelbetriebs von Kitas und Schulen nach den Sommerferien, ebenfalls Stichwort Corona, und den Planungen zur Öffnung des Hallenbadbetriebs des Kombibades Koi unter, natürlich, Corona-Bedingungen im Winterhalbjahr befassen – um nur einige Themen herauszugreifen.

In einem Pressegespräch am Nachmittag gab Homburgs kommissarischer Verwaltungschef, Bürgermeister Michael Forster (CDU), einen Einblick in die Haltung der Stadtverwaltung zu diesen und anderen Themen der Stadtratssitzung. Die dabei wohl wichtigste Information: Es gilt ab jetzt eine Haushaltssperre. Damit wolle man, wie Forster erklärte, schon frühzeitig auf die durch die Corona-Krise erwartbar schwächeren Einnahmen im kommunalen Haushalt reagieren. „In Corona-Zeiten können die Zahlen des Haushaltes voraussichtlich nicht gehalten werden. Um die Ausgaben und Kosten unter Kontrolle zu halten, müssen wir ein Stück weit den Deckel draufhalten.“ Zwar hätten Land und Bund erklärt, so Forster, dass coronabedingte Steuerausfälle ersetzt werden würden, „trotzdem ist es das Gebot der Stunde, Ausgaben und Kosten im Griff zu behalten“. Die Konsequenz dieser Haushaltssperre: Gesetzlich und vertraglich bedingte Ausgaben dürfen getätigt werden, freiwillige Leistungen stehen aber unter dem Vorbehalt der Verwaltungsspitze.