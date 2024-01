Spende ans Uniklinikum Fünf Puppen für Reanimationstraining

An diesen kann die Herzdruckmassage und die Beatmung ganz einfach trainiert werden. Für große Freude sorgte daher die jüngste Spende der Lord-Stiftung aus Saarbrücken, die 2011 von der gleichnamigen Stifterfamilie ins Leben gerufen wurde. Seitdem unterstützt sie mit unterschiedlichsten Spenden und Projektfinanzierungen das lokale Gesundheitswesen. So nun auch mit den fünf modernen Reanimations-Übungspuppen, die die Stiftung für das UKS im Gepäck hatte. „Mit der Spende der Übungsmodelle an das Universitätsklinikum setzen wir mehrere unserer Stiftungsziele gleichzeitig um“, erklärte Nicole Strasser, die Sprecherin und erste Beirätin der Lord-Stiftung. „Wir unterstützen in der Region, zudem fördern wir praktische Aus, Fort- und Weiterbildung. Und vor allem kommt diese Maßnahme Menschen in gesundheitlichen Notlagen zugute.“