Wichtige Position an Stadtspitze in Homburg zu besetzen : Fünf Bewerbungen für die Beigeordnetenstelle

Wichtige Position an Stadtspitze in Homburg zu besetzen

Homburg Denkbar knapp hat sich der Homburger Stadtrat im Oktober in einer geheimen Abstimmung dafür ausgesprochen, die Stelle der ersten Beigeordneten neu auszuschreiben. Die Wiederbesetzung, immerhin für eine Amtszeit von zehn Jahren, war umstritten.

Die einen sahen im Erhalt des Postens „keinen Luxus“, zumal in Homburg der Oberbürgermeister Rüdiger Schneidwind weiter suspendiert ist. Andere hielten die Position angesichts des Sparzwangs für verzichtbar, argumentierten, man könne an der Spitze auch mit weniger Personal hinkommen.

Die Bewerbungsfrist für den Beigeordnetenposten endete nun, und wie zu hören ist, gibt es fünf Personen, die hier ihren Hut in den Ring geworfen haben, was die Stadt auf Anfrage auch bestätigte. Wann die Einstellung erfolge, könne man aber nicht sagen. Der oder die Beigeordnete muss vom Stadtrat gewählt werden. Bei der nächsten Sitzung im Dezember steht aber der Haushalt fürs kommende Jahr auf der Tagesordnung, das hatte Bürgermeister Michael Forster kürzlich angekündigt. Der nächste mögliche Stadtratstermin wäre dann laut Kalender am 9. Februar