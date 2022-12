Fußball-Oberliga : Kellerduell zwischen zwei Teams im Aufwind

Jägersburgs Jan Reiplinger (links) verfolgt Dudenhofens Timo Enzenhofer. Das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams in dieser Saison endete 1:1. Am Samstag kommt es zum Rückspiel. Foto: Holzhauser Foto: Stefan Holzhauser

Jägersburg Fußball-Oberligist Jägersburg tritt am Samstag zu seinem letzten Spiel des Jahres in Dudenhofen an. Beide feierten zuletzt Erfolge.