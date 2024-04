Fußball Verteidiger wird zum Spielentscheider

Im Anschluss an den 4:2 (2:2)-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten SG Marpingen-Urexweiler war Abwehrspieler Nico Flögel vom Fußball-Saarlandligisten FSV Jägersburg ein gefragter Mann. Da sich seine Mitspieler in der Partie vor etwa 150 Zuschauern in der Offensive ziemlich schwertaten, musste der 28-jährige Verteidiger selbst aktiv werden – und steuerte zwei wichtige Treffer bei.