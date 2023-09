Fußball Die zwei Gesichter des FSV Jägersburg

Der SV Bliesmengen-Bolchen bleibt in der Saarlandliga sieglos. Die Mannschaft von Trainer Martin Peter kam am Sonntag daheim im Kirmes-Spiel vor etwa 400 Zuschauern nicht über ein 3:3 (1:2) gegen Aufsteiger SV Merchweiler hinaus. In Überzahl – Merchweilers Niklas Wolter hatte in der 76. Minute aufgrund einer Notbremse die Rote Karte gesehen – kassierten die Gastgeber in der 81. Minute einen Kopfball-Treffer von David Keller zum 3:3-Endstand. Der SV Bliesmengen-Bolchen erwartet an diesem Mittwoch um 19 Uhr im Pokal den Bezirksligisten SV Kirkel. In der Liga spielt der Tabellendrittletzte am Samstag um 16 Uhr beim Tabellendritten FC Hertha Wiesbach.