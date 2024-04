Fußball-Saarlandliga Der FSV spielt es endlich mal konsequent zu Ende

Neben einigen schon länger verletzten Akteuren musste der Übungsleiter auch auf Torjäger Jan Demmerle (Blut-Erguss in der Wade) sowie auf Routinier Antonio Cortese (Fersenprellung) verzichten. Mit Jeremy Schüler stand bei den Gastgebern sogar ein Akteur in der Start-Elf, der normal in der zweiten Mannschaft des SC in der Bezirksliga Saarlouis spielt.