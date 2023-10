Fußball-Saarlandpokal Platzwunde und geplatzter Pokaltraum

Der Jägersburger Jan Reiplinger (Nummer 24) kommt gegen Schwarzenbachs Bruno Cigelj einen Schritt zu spät. In der siebten Minute war Reiplinger aber zuerst am Ball. Da köpfte er den FSV mit 1:0 in Führung. Am Ende gewann Jägersburg das Pokal-Duell und Homburger Stadt-Derby mit 3:1.

Foto: Markus Hagen