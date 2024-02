Fußball Warum aller guten Dinge drei sind

Wenn Fußball-Saarlandligist FSV Jägersburg an diesem Samstag, 24. Februar, um 15.30 Uhr beim abstiegsbedrohten Tabellen-15. VfL Primstal sein erstes Punktspiel des Jahres bestreitet, treffen die beiden Mannschaften bereits zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander. In der Liga besiegten die Jägersburger am 11. August den VfL im Hinspiel mit 5:0. Das zweite Duell fand am 15. November im Saarlandpokal-Achtelfinale in Primstal statt. Dieses gewann Oberliga-Absteiger Jägersburg mit 3:1 .