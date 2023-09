Fußball Warum der FSV-Trainer Vollgas fordert

Jägersburg · Oberliga-Absteiger FSV Jägersburg spielt an diesem Sonntag um 15.30 Uhr in der Fußball-Saarlandliga beim Aufsteiger SV Merchweiler. Der blieb drei Mal in Folge unbesiegt – und Jägersburg ist der einzige Saarlandligist ohne Niederlage.

08.09.2023, 18:00 Uhr

Trainer Christian Frank war nach dem 1:1 gegen das sieglose Schlusslicht FV Schwalbach bedient. Der Trainer des FSV Jägersburg sagte: „Ich habe meinen Unmut darüber den Spielern direkt nach dem Spiel kundgetan. Wir haben nach unserer 1:0-Führung nicht mehr die nötigen Wege gemacht, und wir haben die Spannung verloren.“ Foto: Markus Hagen

Von Philipp Semmler

Der Oberliga-Absteiger FSV Jägersburg muss beim Aufsteiger SV Preußen Merchweiler antreten. Der scheint – mit etwas Verspätung – in der Fußball-Saarlandliga angekommen zu sein. Nachdem der Neuling seine ersten vier Saisonspiele alle verloren hatte, blieb die Mannschaft von Trainer Björn Klos in den drei Begegnungen danach ungeschlagen – und holte dabei sieben Punkte.