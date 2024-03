Fußball Im Pokal obenauf, in der Liga gefordert

Gelingt den Saarlandliga-Fußballern des FSV Jägersburg an diesem Samstag um 15.30 Uhr durch einen Sieg bei Spitzenreiter FC Hertha Wiesbach die Krönung ihrer erfolgreichen Englischen Woche? Dem 2:0 (0:0)-Heimsieg am vergangenen Samstag gegen den SV Merchweiler ließ der FSV am Mittwoch durch den 2:0 (2:0)-Erfolg beim Verbandsligisten SC Halberg Brebach den Einzug ins Saarlandpokal-Halbfinale folgen. Dabei ging vor etwa 200 Zuschauern der Plan des Jägersburger Trainers Christian Frank auf, die Gastgeber von der ersten Minute an unter Druck zu setzen. „Wir waren gleich richtig gut im Spiel“, findet Kapitän Salif Cissé. Die Führung für seine Mannschaft fiel bereits nach sechs Minuten durch einen Flachschuss des aufgerückten Innenverteidigers Sven Schreiber aus 25 Metern. Wenig später schlug Moritz Doll einen Eckball in den Strafraum, den Brebachs Torwart Lukas Gehring nicht festhalten konnte. Daniel Dahl reagierte blitzschnell und staubte aus zwei Metern zum 2:0 ab (10. Minute).