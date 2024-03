Fußball Liga-Pflicht gelingt vor der Pokal-Kür

Die Generalprobe vor dem Duell um den Einzug ins Halbfinale des Saarlandpokals ist geglückt. Die Saarlandliga-Fußballer des FSV Jägersburg gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen den SV Merchweiler mit 2:0 (0:0) – und wollen an diesem Mittwoch um 19 Uhr beim Verbandsligisten SC Halberg Brebach einen Sieg nachlegen. „Da kommt ein richtig harter Brocken auf uns zu. Doch die Chance, im Pokal unter die letzten Vier zu kommen - da versteht es sich von selbst, alles dafür zu tun, dieses wichtige Spiel zu gewinnen“, sagt Jägersburgs Trainer Christian Frank. Der Viertelfinal-Gegner belegt nach dem Saarlandliga-Abstieg hinter Mitabsteiger FC Rastpfuhl Relegationsrang zwei in der Verbandsliga Süd-West.